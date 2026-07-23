Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Цифровая исповедь Фото: Цифровая исповедь

Иногда важно что-то рассказать, но невозможно по разным причинам — страшно, стыдно, некому. Создатели проекта «Цифровая исповедь» предложили решение: анонимно записать свою историю на видео, а затем перевести ее в цифровой аватар. Из этих историй планируют собрать документальный фильм. Проект позиционируется как исследование человеческой идентичности в диджитал-эпоху.

Чтобы поделиться переживаниями, участнику нужно снять на телефон монолог о себе. Лицо в кадре важно только на этапе работы над аватаром, сам ролик в фильм не попадет. Создатели подчеркивают: запись — это разговор с собой, а не выступление на публику, и никто ее не оценивает. Чем спокойнее и честнее говорит человек, тем сильнее это работает в фильме.

Также создатели «Цифровой исповеди» подчеркивают, что контакты участников не передаются посторонним, видео хранится в закрытом архиве, материалы используются только для фильма и его продвижения. Нейросети в проекте выполняют посредническую роль: сохраняют мимику и эмоции человека, но создают дистанцию, с которой он видит переживания объемнее. Похожий принцип используют и другие проекты за рубежом, только с иной задачей.

В швейцарской Люцерне существует Deus in Machina — исповедальня, где вместо священника отвечает голограмма Иисуса. Она работает на основе нейросети и понимает около 100 языков. В проекте Block Party компании iNK Stories аватары на основе ИИ изображают настоящих жителей одного бруклинского района — соседей самих разработчиков игры. NPC-персонажи повторяют голоса и манеру речи. А в фильме Synthetic Sincerity британского режиссера Марка Айзекса реальную актрису пропустили через ИИ и заменили синтетическим аватаром с измененным голосом, стерев границу между человеком и его диджитал-копией.

В России кроме «Цифровой исповеди» есть и другие проекты с применением нейросетей к человеческому образу. Но чаще они связаны с памятью об умерших. Например, чат-бот по переписке с погибшим человеком или цифровая копия ушедших знаменитостей. К анонимным историям живых людей это уже не относится.

Александр Леви