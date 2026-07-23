«У тебя буквально нет шансов не захотеть пробежать трусцой»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aldar Development Фото: Aldar Development

В Абу-Даби строится «остров здоровья». Главным предметом роскоши здесь станет не золото, а долгая и счастливая жизнь. Кажется, авторы проекта собрали все главные слова эпохи долголетия: чистый воздух, движение, природа, осознанность, правильное питание и «здоровый образ жизни». Разработчики называют его первым в регионе островом, построенным вокруг концепции wellness-being. Фахид, а именно так он будет называться, как ожидается, встретит гостей уже в 2029-м. А весь проект, по данным CNN, обойдется девелоперу почти в $11 млрд.

Создатели проекта говорят, что хотят изменить саму идею городской жизни: человек должен не заставлять себя заниматься спортом, а существовать там, где правильные привычки становятся естественными. То есть ты вышел из дома, и у тебя буквально нет шансов не захотеть прокатиться на велосипеде или пробежать трусцой. Впрочем, сама идея интересная. Архитекторы постепенно начинают понимать, что здоровье зависит не только от больниц и лекарств, но и от среды, в которой мы живем. Если вокруг есть дорожки вместо парковок, деревья вместо бетона и возможность пройтись пешком, это действительно может влиять на самочувствие.

Но есть нюанс — пока индустрия долголетия все больше напоминает индустрию мечты. Нам продают не только квартиры и курорты, а обещание новой версии себя: человека, который не стареет, не устает и всегда находится в оптимальной форме. Не будет ли жителей этого острова всюду преследовать чувство неполноценности, если вдруг они поймут, что недостаточно крепки и стройны? И главный вопрос: кто же сможет позволить себе здоровую жизнь на таком острове?

Анна Кулецкая