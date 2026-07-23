Житель Башкирии выплатит 500 тысяч рублей за выстрел в подростка

Стерлибашевский межрайонный суд вынес приговор местному жителю, выстрелившему из пневматического оружия в подростка. Его признали виновным в умышленном причинении подростку тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, из хулиганских побуждений, с применением оружия (пп. «з», «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, а также обязал выплатить 500 тыс. руб. компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде установлено, что в январе этого года подсудимый, рассердившись на компанию шумевших подростков на берегу реки Стерля, выстрелил из пневматической винтовки и попал в одного из них. Подросток получил травмы, его здоровью причинен тяжкий вред.

Подсудимый частично признал вину.

Майя Иванова