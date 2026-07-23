ЦИК зарегистрировал список «Справедливой России» на выборах в Госдуму

Центризбирком (ЦИК) зарегистрировал федеральный список партии «Справедливая России» (СР) в количестве 260 человек. Кандидатам выдали удостоверения установленного образца. Лидер партии Сергей Миронов, а также вошедшие в общефедеральную часть списка депутат Марина Ким и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков получили документы лично от председателя ЦИКа Эллы Памфиловой.

Сергей Миронов поблагодарил ЦИК «за отличную организацию работы по приему документов». По его словам, выборы пройдут «в непростых условиях, будут попытки помешать их проведению». Как добавил господин Миронов, ЦИК давно работает на отечественном софте, поэтому «будут пытаться, но перебьются», заверил он. Элла Памфилова пожелала партийцам «успешного прохождения всех этапов избирательной кампании». С этим решением, констатировала она, ЦИК завершил регистрацию парламентских партий.

Анастасия Корня