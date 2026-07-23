Жителя Красновишерска подозревают в заведомо ложном сообщении о теракте

УФСБ России по Пермскому краю установило жителя Красновишерска, причастного к заведомо ложному сообщению об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран здание УФСБ по Пермскому краю

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ здание УФСБ по Пермскому краю

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

По данным УФСБ, житель Красновишерска, являясь администратором публичного телеграм-канала, разместил заведомо ложные сообщения об акте терроризма.

СУ СКР по Пермскому краю на основании представленных УФСБ материалов в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.