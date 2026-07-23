Зарубежные СМИ: Зачем США и Саудовская Аравия подписали соглашение по ядерной программе?

Вашингтон и Эр-Рияд подписали соглашение о ядерном сотрудничестве. Оно рассчитано на 30 лет, и в том числе открывает Эр-Рияду путь к обогащению урана. А это в свою очередь ставит под угрозу возможное перемирие с Ираном. В Министерстве энергетики США сделку назвали «многомиллиардным партнерством». В Саудовской Аравии отметили, что договор позволит стране диверсифицировать источники энергии и развивать передовые технологии. Так называемое «соглашение 123» — стандартный документ о мирном ядерном сотрудничестве, который США заключает с другими странами. Он подразумевает экспорт американского оборудования, топлива и технологий, включая реакторы и их компоненты. Перед стартом разработок стороны должны провести совместное исследование их потенциальных возможностей. Теперь ситуация на Ближнем Востоке может стать еще более нестабильной, пишут западные СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Как отмечает The Guardian, стороны подписали соглашение о мирном атоме и отдельный документ о гарантиях безопасности, однако полный текст пока не опубликован. Сделка позволит американским компаниям участвовать в строительстве саудовских АЭС и должна не допустить перехода королевства к технологиям Китая или России. Но момент для такого решения издание называет особенно спорным. США одновременно воюют с Ираном как раз из-за ядерной угрозы. Эксперты предупреждают, что соглашение с Саудовской Аравией может только усилить желание Ирана сохранить свою программу.

The New York Times считает, что Вашингтон фактически смягчил для союзника правила, соблюдения которых требует от противника. Саудовская Аравия может приступить к обогащению урана уже через два года. Кроме того, Эр-Рияд отказался от дополнительного протокола МАГАТЭ, который дает инспекторам расширенный доступ к ядерным объектам и действует более чем в 140 странах.

Politico пишет, что сделка уже вызвала тревогу у демократов и республиканцев в Конгрессе. Законодатели опасаются, что вслед за Саудовской Аравией аналогичных условий потребуют Турция, Египет, Арабские Эмираты, Катар и другие государства. В таком случае на Ближнем Востоке может появиться сразу несколько стран в шаге от создания собственного ядерного оружия. При этом заключенное соглашение не ведет к обогащению урана автоматически. Сначала США и Саудовская Аравия должны оценить экономическую целесообразность проекта. Если его все же одобрят, то страны будут сотрудничать по системе «черного ящика»: наиболее секретные американские технологии не раскроют партнерам. Кроме того, договор еще должен одобрить Конгресс. Но, как отмечает издание, остановить сделку будет сложно – для этого потребуется большинство в две трети голосов в обеих палатах, которое президент уже не сможет заветировать.

Соглашение вполне характерно для внешней политики Дональда Трампа, отмечает CNN. Экономическая сделка и геополитический риск для него оказываются важнее международных правил. Выгода США здесь очевидна — многомиллиардные контракты в атомной отрасли и еще больший контроль над Саудовской Аравией. Однако соглашение серьезно осложняет возможные переговоры с Ираном. А главная опасность, по версии телеканала, проявится через годы. Вашингтон не может гарантировать, что будущие саудовские власти останутся настолько же лояльны к США, а доступ к атомным технологиям у них уже будет.