В Отрадном через реку Большой Кинель решили установить понтонный мост взамен разрушенного
Через реку Большой Кинель установят понтонный мост взамен разрушенного моста, который соединял Отрадный с селом Свободные Ключи. Это была единственная прямая переправа, в объезд — 40 км. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ
В июне в Похвистневском районе из-за резкого подъема воды в реке прорвало дамбу, из-за чего мост, возведенный еще в советские годы, разрушился.
По словам главы региона, с предложением установить понтонный мост выступил его помощник, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Андрей Колотовкин. Техническая возможность установить понтоны есть.