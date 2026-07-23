В Отрадном через реку Большой Кинель решили установить понтонный мост взамен разрушенного

Через реку Большой Кинель установят понтонный мост взамен разрушенного моста, который соединял Отрадный с селом Свободные Ключи. Это была единственная прямая переправа, в объезд — 40 км. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

В июне в Похвистневском районе из-за резкого подъема воды в реке прорвало дамбу, из-за чего мост, возведенный еще в советские годы, разрушился.

По словам главы региона, с предложением установить понтонный мост выступил его помощник, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Андрей Колотовкин. Техническая возможность установить понтоны есть.

Руфия Кутляева