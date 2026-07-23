«Коммерсантъ» возглавил рейтинг самых цитируемых в соцмедиа газет

Медиалогия опубликовала рейтинги самых цитируемых СМИ по итогам июня 2026 года. Лидером по цитируемости в соцмедиа газет стал «Ъ», по цитируемости в СМИ «Ъ» занял второе место.

Самыми цитируемыми материалами «Ъ» за июнь стали «Ряду НПЗ разрешили выпуск бензина по стандартам "Евро-3"» и «Проблемы топливного рынка начинают сказываться на автоперевозках».

В топ-10 по цитируемости в соцмедиа вошли: «Коммерсантъ», «Ведомости», «Известия», «Российская газета», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Парламентская газета», «Аргументы и факты», «Завтра» и «Независимая газета».

Лидерами по цитируемости среди газет стали: «Известия», «Коммерсантъ», «Российская газета», «Ведомости», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Парламентская газета», «Аргументы и факты», «Независимая газета», и «Экспресс-газета».

Самым цитируемым журналом стал Forbes, самой цитируемой радиостанцией — Sputnik. «Коммерсантъ FM» вошел в топ-4 самых цитируемых радиостанций.