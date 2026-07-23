В Большой Ялте из-за ливня подтопило санаторий и жилые дома

В Ялте и поселке Симеиз из-за сильного ливня подтопило санаторий и жилые дома, на трассу Ялта—Севастополь сошел сель. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС России.

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По данным спасателей, в поселке Симеиз подтопленными оказались четыре частных дома. В курортной Ялте — один частный и один многоквартирный дом, там вода залила цокольный этаж здания. Также вода затопила первый этаж санатория «Симеиз».

«Помимо этого из-за ливня на участке трассы Ялта—Севастополь в районе Симеиза сошел сель, заблокировав проезд. Дорожные службы принимают меры по расчистке грязевых масс и восстановлению движения. На помощь для ликвидации последствий направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России и ГКУ РК “Крым-спас”»,— уточнили в чрезвычайном ведомстве.

В прокуратуре Крыма взяли на контроль работы по ликвидации последствий непогоды на юге Крыма.

Александр Дремлюгин, Симферополь