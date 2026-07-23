В Башкирии ожидается порывистый ветер и туман

24 июля в Башкирии ожидается переменная облачность, без существенных осадков, сообщает Башгидрометцентр.

Ветер будет восточный, юго-восточный, 3–8 м/с, днем местами порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +17…+22°, в восточных районах — до +12°, днем поднимется до+28…+33°.

На некоторых участках дорог ночью и утром возможен туман, видимость в котором сократится до 500 м и менее.

В Уфе синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Подует восточный, юго-восточный ветер, 3–8 м/с, днем местами возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью понизится до +18…+20°, днем повысится до +30…+32°.

Майя Иванова