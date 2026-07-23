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В Саратове бездомная собака покусала двоих детей, возбуждено дело

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту нападения бездомной собаки на двух малолетних детей. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Фото: Нина Шевченко

Фото: Нина Шевченко

Следствие установило, что 22 июля у одного из домов во Фрунзенском районе бродячая собака покусала двоих детей. Причиной нападения названо непринятие ответственными лицами надлежащих мер по отлову, транспортировке и содержанию бездомных животных.

Следователи устанавливают обстоятельства проиcшедшего. Ведомство собирает доказательную базу.

Нина Шевченко