Нижегородец спрятался от приставов в диване из-за долгов по алиментам

Судебные приставы задержали в Нижнем Новгороде 56-летнего должника по алиментам, в отношении которого расследуется уголовное дело по ст. 157 УК РФ, сообщили в ГУФССП по Нижегородской области. Он был объявлен в федеральный розыск и прятался в диване от приставов, которые пришли к нему в квартиру.

Во время осмотра квартиры сотрудники отделения специального назначения ФССП обратили внимание на собаку, которая крутилась около дивана. Внутри дивана приставы нашли должника, который отказывался вылезать и пытался удержаться за конструкцию мебели, когда его решили достать.

Должника привезли в Ленинское районное отделение ГУФССП и допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу. Его задолженность перед сыном превысила 220 тыс. руб., фигуранту может грозить до года лишения свободы.

Владимир Зубарев