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обновлено 12:39

В Прикамье незначительно вырос индекс промпроизводства

Индекс промышленного производства в январе — июне 2026 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6%. Об этом сообщает Пермьстат. 

Лидерами по росту показателя стали производители готовых металлических изделий (+60%), газового топлива (+33%) и электрооборудования (+30%). 

Наибольшее падение индекса отмечено у производителей кожаных изделий (–57,2%), транспортных средств и оборудования (–26,3%) и предприятий по добыче полезных ископаемых (–25,1%). 