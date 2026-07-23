В Прикамье незначительно вырос индекс промпроизводства

Индекс промышленного производства в январе — июне 2026 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6%. Об этом сообщает Пермьстат.

Лидерами по росту показателя стали производители готовых металлических изделий (+60%), газового топлива (+33%) и электрооборудования (+30%).

Наибольшее падение индекса отмечено у производителей кожаных изделий (–57,2%), транспортных средств и оборудования (–26,3%) и предприятий по добыче полезных ископаемых (–25,1%).