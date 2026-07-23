В Оренбуржье УФАС выписало предостережение трем компаниям о необоснованном повышении цен на топливо

Региональное УФАС выписало предостережение о необоснованном повышении цен на топливо трем компаниям. Устранить нарушения необходимо в течение десяти дней. Обстановка в сфере топливообеспечения в Оренбуржье сохраняется напряженной. Соответствующую информацию озвучили на заседании оперативного штаба правительства Оренбургской области по оценке текущей ситуации с горючесмазочными материалами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Среди причин указывают логистику (выстраиваются новые транспортные цепочки) и сохранение высокого спроса, нехарактерного для средней потребности в регионе.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев достиг договоренностей с соседними регионами о наращивании поставок топлива в Оренбуржье. В регионе обеспечен приоритетный отпуск топлива для социальных и экстренных служб, сельхозпроизводителей. Также налажено взаимодействие с ОАО «РЖД»: сокращено время транспортировки и разгрузки цистерн.

В правительстве региона отмечают, что топливный кризис является «результатом терактов ВСУ, он имеет временный характер, для жителей региона будет сделано все возможное для минимизации негативных последствий».

«Временные ограничения на отдельных АЗС (технологические перерывы, лимиты на объем отпуска топлива на одно транспортное средство, запрет на заправку в тару) связаны с необходимостью сохранять резерв для экстренных служб и обеспечивать бесперебойную работу систем жизнеобеспечения населения. Как только запасы топлива в резервуарах достигают предельного уровня, станция приостанавливает продажи до прибытия очередной партии», — сообщают в правительстве региона.

Руфия Кутляева