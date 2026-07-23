Топливо подешевело на 0,2% в Саратовской области

За неделю в Саратовской области топливо подешевело на 0,2 процента, сообщает Росстат. Средняя цена литра бензина снизилась на 22 копейки до 76,82 руб.

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Марка АИ-92 подешевела на 24 копейки до 74,45 руб., АИ-95 — на 21 копейку до 78,88 руб. Дизельное топливо потеряло 25 копеек, опустившись до 87,26 руб. Цена на АИ-98 осталась без изменений — 107,88 руб. В остальных 79 регионах страны бензин, напротив, подорожал.

Ранее правительство региона сообщало, что розничная продажа бензина на АЗС продолжается в ограниченном режиме. Жители могут приобрести только до 30 литров на одно транспортное средство. Ограничения действуют с 23 июня, дату окончания их действия власти не называли.

Нина Шевченко