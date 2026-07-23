Outline заглушили на саундчеке

Организаторы фестивалей опасаются новой волны отмен. На днях в Подмосковье за несколько часов до начала отменили фестиваль Outline. Билеты стоили до 50 тыс. руб., а программа была распланирована на неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Самый залайканный комментарий в чате участников Outline — «ради этого я уволился с работы». Кто-то пишет, что трудился 48 дней без выходных, чтобы попасть на мероприятие. Другие закупали специально отдельный гардероб, и теперь зеленая шуба не скоро увидит свет. Некоторые даже готовы были приехать из других стран. В общем, вместе с билетами траты доходили до 100 тыс. руб., рассказал “Ъ FM” один из гостей Эльдар:

«Мы живем в Красноярске и долго планировали поездку на Outline: покупали не только билеты на фестиваль, но и перелет, и проживание. А вчера узнали об отмене».

В 2025 году Outline собрал 15 тыс. человек. По большей части это фестиваль электронной музыки, но список гостей достаточно широкий: на днях должны были выступить Хаски, Mirele, «тима ищет свет», Icegergert, Жанна Агузарова, а также музыканты из США, Германии и Франции. К 20 июля на площадке подготовили десяток сцен и множество инсталляций.

Но когда участники стали заселяться на базу отдыха, администрация Талдомского района отменила мероприятие «в связи с угрозой беспилотной опасности в регионе проведения». Ситуацию “Ъ FM” прокомментировал соорганизатор фестиваля Outline и креативный директор мультимедийной студии Sila Sveta Александр Ус:

«Мы надеемся, что наступят времена, когда можно будет спокойно проводить фестиваль и показывать людям искусство не только российских, но и иностранных художников. Более 200 авторов работало над проектом. К сожалению, мы не смогли это показать. Но у нас была пророческая инсталляция Вовы Абиха, которая осталась на реке Дубна, надпись гласит: "Текущее время". Вот такое текущее время сейчас».

По словам организаторов, альтернативной программы не будет: гостям предложат возврат или возможность сохранить проходку на 2027 год. Летом 2025-го похожая судьба была у фестиваля Signal — его отменили за несколько дней до старта по «просьбе администрации» тоже в связи с мерами безопасности. Организаторам пришлось экстренно переезжать на другие площадки в Москве. В большинстве случаев это почти невозможно устроить, говорит куратор фестиваля «АртЯрмарка» Денис Колесникович:

«Просто так взять и переехать в другое место нереально. Сначала все должны согласовать проверяющие органы, а это очень проблематично. Я бы, наверное, сошел с ума, если бы мне сказали за два-три дня, что надо резко искать новую площадку. Мы сейчас тоже готовим свои летние фестивали и, конечно, тоже переживаем. Сами столкнулись со сложностями: нам отказала в проведении мероприятия площадка, которая уже присылала письма поддержки. Конечно, нам проще, потому что мы хоть заранее об этом знаем».

Аналогичные проблемы были еще у нескольких опен-эйров. При этом к организаторам растут требования, рассказывает продюсер фестиваля «Дикая Мята» Андрей Клюкин:

«В сентябре 2026 года выходил закон о массовых мероприятиях и требованиях к системам безопасности опен-эйров. Силовые структуры могут просто приехать посмотреть, выполнены ли условия, и в противном случае закрыть площадку. Но организовать фестиваль — это очень финансовоемкое и трудоемкое дело».

Команда Outline предварительно оценивает убытки во «много миллионов рублей». Сумма может доходить и до 10 млн руб., продолжает Андрей Клюкин:

«Над событием люди работают год. А если фестиваль отменяют за день до его начала, значит, все уже смонтировано, музыкантам уже оплачены гонорары, потрачены средства на рекламную кампанию. Одна огромная проблема — то, что нет ассоциации, которая вела бы диалог с администрацией. Потому что эти фестивали очень незащищены».

Тем временем в соседней Дубне на 24-25 июля запланированы мероприятия по случаю Дня города. Среди хедлайнеров ожидаются Дмитрий Харатьян и Полина Гагарина.

Анжела Гаплевская