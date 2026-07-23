«В "Барселоне" он постоянно шантажировал руководство»

Лионель Месси продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых футболистов даже после поражения Аргентины в финале чемпионата мира. Он вернулся на родину на частном самолете и отказался встречаться с болельщиками, что вызвало неоднозначную реакцию у тех, кто ждал звезду. Этот поступок в очередной раз заставил фанатов вспомнить, какой же все-таки Месси вне футбольного поля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matias Baglietto / Reuters Фото: Matias Baglietto / Reuters

Образ Лионеля Месси — этакого скромного добряка, который вроде бы не изменился даже после того, как в его жизнь пришли сумасшедшие деньги, — не всегда соответствует действительности. Истории о том, как в "Барселоне" он выстраивал тренировочный процесс вокруг школьного расписания своих детей, — не миф, а реальность. И возразить ему никто не смел. В какой-то момент болельщики стали замечать, что Месси не хватает физических возможностей. Это тогда объяснял футбольный эксперт Александр Бубнов:

«Он вообще не тренируется. Выходит на тренировку — что хочет, то и делает. Не пашет, как все, пока остальные носятся. И его никто не трогает».

Отдельная история — финансы. В той же «Барселоне» Месси постоянно шантажировал руководство, требуя повышения зарплаты. Только за обещание не вести переговоры с другими клубами "Барса" выплатила футболисту более €70 млн. Этот бонус назвали «за верность клубу». Но когда стало понятно, что у каталонцев финансовые проблемы, Месси, недолго думая, отправился в ПСЖ. Да, плакал, говорил правильные слова, но все равно уехал, потому что там платили €40 млн.

Кстати, звездный игрок нередко плачет — и после побед, и после поражений. При этом вне футбольного поля делает только то, что предусмотрено регламентом. Когда Месси приехал в Россию, на базе в подмосковных Бронницах к его визиту, конечно, готовились. Тем более что у игрока был день рождения. Аргентинец, как и планировалось, раздал автографы, но не более того, рассказал комментатор Олег Жолобов, который получил редкую возможность приблизиться к звезде:

«Город готовился к приезду Месси. Для него сделали торт — величиной практически с его рост. Один из старейших ювелирных заводов страны, Бронницкий, изготовил для него перстень. Но он отказался выйти. День рождения не праздновал — наверное, это его право. И он, и сборная Аргентины поздно ночью просто разъехались, не дав ни одного интервью и никого не поблагодарив, хотя им пошли навстречу буквально во всем. Доходило до того, что, когда они отдыхали на берегу Москвы-реки, движение по реке перекрывали.

Думаю, он непростой, хотя, наверное, имеет на это право — все-таки звезда. Но если как о футболисте у меня о нем остались великие воспоминания, то как о человеке впечатление очень неоднозначное».

Кроме того, те, кто знаком с Лионелем, не раз говорили о его злопамятности. Например, конфликт с аргентинским футболистом Мауро Икарди, по одной из версий, привел к тому, что того перестали вызывать в сборную. Хотя сам Месси, конечно, все отрицал. Впрочем, если вспомнить, в каких скандалах были замечены другие звезды мирового футбола, имя Месси на их фоне сразу теряется. К тому же он примерный семьянин, что делает его практически идеальным в глазах футбольных чиновников и прекрасной половины человечества. А перед уровнем его мастерства преклоняются даже профессионалы высокого уровня. Например, Олег Корнаухов:

«Футбольный бог поцеловал его в темечко. Такие люди рождаются, наверное, раз в 50–100 лет. Это невозможно потрогать или объяснить — с этим нужно родиться».

Сейчас все обсуждают, что Месси, пока неофициально, заявил о завершении карьеры в сборной. И все же не факт, что это действительно произойдет. Ведь Лионель уже объявлял об уходе из национальной команды, а потом все равно вернулся. Через четыре года ему будет 43 года, и перспектива стать единственным футболистом в истории, сыгравшим на семи чемпионатах мира, выглядит весьма заманчивой, даже если звездный нападающий выйдет на поле лишь в нескольких матчах. Ну и, конечно, будет еще один повод всплакнуть на камеру.

Владимир Осипов