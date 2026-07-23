Что известно о встрече Лаврова и Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретились на полях саммита АСЕАН в столице Филиппин Маниле. Одной из главных тем переговоров стал российско-украинский конфликт. Господин Лавров напомнил американскому коллеге о готовности к переговорам на тех основаниях, которые Вашингтон предлагал на встрече в Анкоридже в августе 2025 года. Глава Госдепа же заявил о необходимости новых идей по достижению мира на Украине. Подробности — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Государственный секретарь США Марко Рубио (слева) и министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) на встрече в Маниле

Фото: МИД РФ Государственный секретарь США Марко Рубио (слева) и министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) на встрече в Маниле

Фото: МИД РФ

Рубио Для приемлемого урегулирования на Украине нужны новые идеи. «Если мир наступит, то это произойдет благодаря каким-то новым идеям и концепциям, и мы готовы предложить некоторые из них в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут созданы подходящие условия». США готовы сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине.

Разговор с Лавровым был хорошим и откровенным.

Российско-украинские боевые действия «очень кровавые», Украина заплатила огромную цену.

Попытки раздела территорий по схеме «3+2», с которой согласилась Москва, провалились. Ведь мирное соглашение невозможно заключить, если обе стороны не согласятся на него, а украинцы на это не согласились.

МИД России По итогам встречи МИД России первым раскрыл детали разговора, продлившегося, по данным СМИ, около 35 минут. На встрече присутствовали американский посол в Индии Серджио Гор и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер. Инициатором, по данным ТАСС, были США.

Господин Лавров вновь напомнил, что Москва готова к переговорам на тех основаниях, которые Вашингтон предлагал на встрече в Анкоридже в августе 2025 года.

Глава российского МИДа также рассказал господину Рубио о положении дел на линии боевого соприкосновения и раскритиковал «накачку киевского режима вооружениями» и стремление европейских стран «нанести России стратегическое поражение».

Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили международные проблемы, включая ситуацию в Персидском заливе.

Кроме того, они поприветствовали сотрудничество «Роскосмоса» и NASA, связи в области культуры и развитие межпарламентских обменов.

Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США, указано в сообщении министерства.

Реакция Пескова Россия и США продолжают контакты по теме Украины, это позитивный момент, но говорить об ускорении урегулирования не приходится. «Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму. Говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится». Россия фиксирует положительную динамику в боевых действиях на Украине. Москва при этом остается готовой к переговорам.

Страны Евросоюза продолжают «подстрекать к продолжению войны» правительство Украины.

23 июля в 13:49 мск в материал был добавлен комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

23 июля в 14:41 мск в материал был добавлен комментарий Рубио о провале попыток урегулирования.

Эрдни Кагалтынов