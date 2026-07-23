ТИК нашел нарушения в подписных листах независимого кандидата в горсовет Уфы

Кандидату в горсовет Уфы от движения «Гражданский союз» по 10-му (Глумилинскому) округу Денису Малышеву могут отказать в регистрации на выборы. Как сообщает организация в соцсетях, рабочая группа территориальной избирательной комиссии Октябрьского района Уфы нашла нарушения в подписных листах в поддержку кандидата.

Денис Малышев подал для регистрации на выборы 245 подписей. ТИК признала достоверными только 211 из них.

Среди причин для отказа заверить остальные подписи — сбор их до выдвижения кандидата, отсутствие у подписавшегося активного избирательного права, не соответствие подписи действительности, отсутствие или недостаточность паспортных данных и сведений о месте жительства. Кроме того, ТИК сослалась на наличие неоговоренных исправлений в сведениях об избирателях, а также заполнение данных не самими подписавшимися.

Исходя из протокола проверки, рабочая группа усмотрела основания для отказа в регистрации кандидата.

В «Гражданском союзе» также отметили, что комиссия забраковала подписи, основываясь, в числе прочего, на почерковедческой экспертизе и базах данных МВД. Некоммерческая организация намерена подать жалобу в Центризбирком.

Выборы депутатов горсовета Уфы состоятся 20 сентября. На сегодня комиссии заверили списки кандидатов от «Единой России», КПРФ, «Справедливой России — Патриотов России — За правду», ЛДПР и «Новых людей».

«Гражданский союз», кроме Дениса Малышева, выдвинул на выборы Екатерину Тарасову и Сергея Кубатина, однако подавать документы для их регистрации организация отказалась.

Идэль Гумеров