В Татарстане средний размер лимита по новым кредитным картам в июне составил 104 тыс. руб. Это на 8% меньше, чем месяцем ранее, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане средний лимит по новым кредиткам сократился на 8%

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ В Татарстане средний лимит по новым кредиткам сократился на 8%

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В мае этот показатель составлял 113,1 тыс. руб.

В целом по России средний размер лимита по новым кредитным картам в июне составил 107,4 тыс. руб., снизившись за месяц на 5,3%, а в годовом выражении — на 7,2%.

Анна Кайдалова