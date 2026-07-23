В Ульяновске наградили сотрудниц банка, спасших пенсионерку от мошенников

В УМВД России по Ульяновской области состоялось награждение сотрудниц банковского учреждения, предотвративших хищение мошенниками 1,5 млн руб. рублей у пожилой жительницы областного центра, сообщила полиция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По информации ведомства, 10 июля в Ульяновске в офис банка обратилась 67-летняя местная жительница с просьбой оформить ей кредит на 1,5 млн руб. для приобретения торгового помещения, которое она намеревалась сдавать в аренду. Ведущий менеджер Дарья Мошкова и ведущий менеджер по операционно-сервисным процессам Элеонора Пиганова обратили внимание на тревожное состояние пенсионерки и приостановили выполнение финансовой операции.

Отвечая на вопросы девушек, пенсионерка сообщила, что участвует в проведении некой спецоперации правоохранительных органов и предупреждена об уголовной ответственности за разглашение.

Продолжив беседу с потерпевшей, сотрудницы банка выяснили, что в необходимости получить кредит женщину убедили злоумышленники, представившиеся сотрудниками полиции. Они утверждали, что якобы мошенники получили доступ к личным данным пенсионерки и пытаются от ее имени получить в банке кредиты. Женщину лжеполицейские убедили, что требуется ее содействие в «спецоперации» для поимки мошенников, для чего и необходимо взять кредит, который затем перевести на «безопасный счет».

Сотрудницы банка успокоили посетительницу, объяснив, что с ней общались мошенники, и сообщили о произошедшем в полицию.

Благодаря бдительности сотрудниц банка удалось предотвратить хищение злоумышленниками кредитных средств, отмечают в УМВД.

За грамотные действия по предотвращению мошенничества в отношении граждан начальник УМВД России по Ульяновской области генерал-майор полиции Марк Левин вручил Дарье Мошковой и Элеоноре Пигановой благодарственные письма.

Андрей Васильев, Ульяновск