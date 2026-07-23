Минобороны рассказало о сбитых вражеских БПЛА над Саратовской областью

Министерство обороны РФ опубликовало данные о работе средств противовоздушной обороны в ночь на 23 июля. Ведомство сообщило об уничтожении 223 украинских беспилотников самолетного типа. Атаке подверглись 18 регионов страны, включая Саратовскую область. Информация об этом появилась в официальных каналах Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в 4:21 уведомил жителей об угрозе атаки беспилотников. Глава региона сообщил, что в местах возможной угрозы работают системы оповещения, а экстренные службы переведены в режим полной готовности. Ранее, в 3:13, Росавиация объявила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова «Гагарин».

Ограничения в аэропорту действовали до 8:00. После снятия запрета воздушная гавань возобновила штатную работу. Отбой угрозы атаки беспилотников на территории Саратовской области объявили в 8:47.

По данным Министерства обороны, беспилотники уничтожали также над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Татарстаном и акваторией Азовского моря.

Никита Маркелов