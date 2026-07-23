Брюссель уперся в Афины

Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против России. Об этом сообщила глава европейской дипломатии и Кая Каллас. По ее словам, новый перечень ограничений стал крупнейшим за четыре года. В список, в частности, вошли «сотни банков и операторов криптовалюты», более 40 судов «теневого флота», а также НПЗ в России и Белоруссии. Кая Каллас добавила, что ЕС уже начал работу над новым, 22-м пакетом. При этом нынешний 21-й заметно сокращен по сравнению с первоначальной версии, пишет Reuters. Так, оттуда исключили запрет на поставку российского СПГ в третьи страны. Поправка будет действовать год с возможностью автоматического продления. Ранее на этой мере настаивала Греция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В первую очередь пострадают банки с партнерами в Китае, говорит юрист Дмитрий Дворецкий:

«Каждый раз, когда согласовывается очередной пакет санкций против России, возникают спорные вопросы, по которым отдельные страны ЕС занимают разные позиции. Например, в случае с ограничениями на выдачу виз три государства не поддержали эти меры. Однако в отношении банков ни одна из стран ранее не выступала против. Очередной пакет предполагает включение в санкционный список новых банков, финансовых организаций, расчетных агентов и других посредников, которым будет запрещено работать на территории ЕС. Скорее всего, этот список утвердят в том виде, в котором он сейчас согласовывается. Тем более что основания для введения санкций сегодня настолько широки, что оспорить их крайне сложно. Во многом ситуацию осложнили и мы сами. Наши банки-партнеры, особенно в Китае, уже давно открыто используют перечень примерно из 30 небольших российских банков, которые пока не находятся под санкциями.

Кому в первую очередь помешают эти санкции среди российских юрлиц? Прежде всего тем организациям, которые проводят международные расчеты через эти банки, в том числе в "мягких" валютах, например, в юанях. Если все эти банки подпадут под санкции, китайские финансовые организации, скорее всего, в первое время введут дополнительные ограничения на операции с ними».

Источники Bloomberg уверены, что у дипломатов ЕС на столе сразу несколько сценариев выхода из санкционного тупика. Так, если Грецию не устроит вариант с отсрочкой запрета на перевозку российского СПГ, этот пункт могут вообще убрать, говорят собеседники журналистов. Однако в ЕС опасаются, что уступки Афинам приведут к отказу от потолка цен на российскую нефть в $44 и обострят разногласия внутри блока. Греция не хочет дополнительных издержек, поэтому она сопротивляется давлению Брюсселя, рассуждает президент Ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина:

«Греческая компания участвует в перевозках российского сжиженного газа по так называемым теневым схемам. Поэтому Афины опасаются, что новые ограничения приведут к существенным потерям для этого бизнеса и, соответственно, к снижению налоговых поступлений в бюджет. Еврокомиссия пытается убедить Грецию поддержать пакет, но пока безуспешно. Приведет ли это к эффекту домино? Будут ли другие страны выдвигать собственные требования? Это большой вопрос. Сейчас в Евросоюзе уже нет такого enfant terrible, каким был Виктор Орбан, способного в одиночку блокировать решения. Ни Греция, ни Болгария с ним в этом смысле не сравнятся. Хотя Болгария тоже пыталась возражать против принятия 21-го пакета, но ее претензии касались персональных санкций, в частности в отношении представителей РПЦ.

Что эта дискуссия вокруг 21-го пакета санкций говорит о внешней политике Брюсселя? Похоже, началось какое-то движение, хотя пока не совсем понятно, к чему оно приведет. Я имею в виду возможное возобновление переговоров с Россией. Об этом, в частности, говорил Ильхам Алиев в Берлине, упомянув встречу российских и немецких представителей в Баку.

Да, это был не самый высокий уровень, но сам факт подобных контактов может говорить о том, что Европа начинает искать свое место в переговорном процессе по завершению горячей фазы конфликта между Россией и Украиной».

Страны ЕС обсуждали 20-й пакет санкций четыре месяца и утвердили в апреле. В рамках 20-го пакета санкций европейцы ограничили операции с танкерами, нефтяными терминалами и 20 банками. Тогда из окончательной версии убрали запрет на перевозку российской нефти. При обсуждении 21-го пакета разногласия возникли между Германией, Францией, Италией, Португалией, Австрией и Грецией. Брюссель договорился со всеми странами, кроме последней.

Леонид Пастернак