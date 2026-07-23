В Омской области приняли закон о запрете продажи детям бензина

Депутаты заксобрания Омской области приняли закон о запрете продажи бензина и дизельного топлива детям на территории региона. При этом несовершеннолетним, которые достигли 16 лет и имеют право на управление транспортным средством, разрешено заправлять топливный бак.

В случае нарушения предусмотрена административная ответственность. Ограничения вступят в силу с 1 марта 2027 года и будут действовать до 1 марта 2033 года.

В ходе заседания областного парламента председатель комитета по образованию, науке, культуре и молодежной политике Павел Коренной сообщил, что с января по июнь 2026 года в Омской области произошло 65 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пострадали 52 ребенка и один погиб.

Законопроект был подготовлен прокуратурой региона. По данным надзорного ведомства, в 2025 году количество ДТП с участием несовершеннолетних, не имеющих права управления транспортными средствами, выросло на 110% (с 39 до 82). Количество травмированных в результате аварий подростков увеличилось на 125% (с 36 до 81).

Александра Стрелкова