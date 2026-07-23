В Ульяновской области женщина осуждена за вымогательство и ложный донос

Жительницу поселка Игнатовка Майнского района Ульяновской области приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима за вымогательство и заведомо ложный донос, сообщила в четверг прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, Майнский районный суд признал 43-летнюю нигде не работавшую Наталью Копылову виновной в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), а также в заведомо ложном доносе о совершении преступления (ч. 1 ст. 306 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

Как отмечается в приговоре суда, установлено, что в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года Наталья Копылова неоднократно незаконно требовала передачи ей 3 млн руб. от сестры ее бывшего сожителя, который погиб на СВО. Зная, что ей никакие социальные выплаты не положены, Наталья Копылова продолжала требовать передачи соцвыплат ей, угрожая сестре сожителя убить ее и «перерезать всех членов семьи», а также обещая сжечь ее дом и автомобиль.

Не добившись желаемого, она стала требовать передачи 3 млн руб. от гражданского супруга сестры бывшего сожителя, также угрожая физической расправой и уничтожением имущества, а затем, 27 февраля этого года, умышленно сообщила в собственноручно написанном заявлении ложный донос о том, что муж сестры бывшего сожителя якобы причинил ей колото-резаные ранения. В суде обвиняемая полностью признала свою вину.

Андрей Васильев, Ульяновск