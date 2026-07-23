В Башкирии смерти сотрудников транспортной компании связали с переработками

Гострудинспекция Башкирии направила в Уфимский районный суд иск о понуждении ООО «РН-Транспорт» исполнить предписание надзорного ведомства и признать смерть 50-летнего водителя грузовика в январе 2025 года связанной с производством. Соответствующее решение Верховного суда Башкирии в пользу Гострудинспекции устояло в кассационной инстанции, однако компания не исполняет его, отмечает ведомство.

Всего Гострудинспекция признала связанными с производством шесть несчастных случаев с водителями «РН-Транспорт». Всем пострадавшим внезапно стало плохо на работе или их обнаружили без сознания, реанимировать не удалось.

Как установила Гострудинспекция, все умершие сотрудники перерабатывали. Например, 58-летний водитель погрузчика отработал сверхурочно за год 412 часов, 50-летний водитель автобуса — 926, 59-летний машинист агрегата по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования за девять месяцев — 252, а 62-летний водитель грузового автомобиля за месяц сверхурочно отработал 203 часа. При этом максимально допустимая переработка — 120 часов в год. Кроме того, машинисту, который скончался в октябре прошлого года, в 2024-2025 годы не предоставляли ежегодный оплачиваемый отпуск.

Как пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова, во всех случаях усматривается связь между смертью работников и нарушением работодателем их режима труда и отдыха.

ООО «РН-Транспорт» (принадлежит ПАО НК «Роснефть»), по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в декабре 2002 года. Учредителем является московское ООО РН Разведка и добыча». Компания занимается перевозкой грузов специализированными автотранспортными средствами. Бухгалтерскую отчетность она не публикует.

Майя Иванова