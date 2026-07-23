В Астрахани подросток за рулем насмерть сбил прохожую

Прокуратура Астраханской области держит на контроле проверку обстоятельств дорожного происшествия, где погибла 48-летняя прохожая. Авария случилась вечером 21 июля 2026 года в Советском районе города. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел около 23:05 на улице Боевая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Астраханской области / Правительство Астраханской области Фото: Прокуратура Астраханской области / Правительство Астраханской области

Водителем автомобиля, по предварительным сведениям, оказался молодой человек 2009 года рождения. У него не было водительских прав на управление транспортным средством. Он двигался на легковой машине от улицы Сахалинская в сторону улицы Моздокская.

В какой-то момент на пути автомобиля оказалась пешеход. Женщина 1978 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончалась на месте.

Правоохранительные органы уже начали процессуальную проверку по факту случившегося. Прокуратура области взяла на себя наблюдение за ходом этого разбирательства.

Никита Маркелов