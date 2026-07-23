В одномандатных округах в Сибири в Госдуму выдвинуто более 200 кандидатов

В России завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы РФ в одномандатных округах. В 26 округах, расположенных на территории Сибирского федерального округа, первоначально было выдвинуто 215 кандидатов, подсчитал «Ъ-Сибирь». Но в Барнаульском округе №24 самовыдвиженец Ирина Сашникова уже отказалась от борьбы и утратила статус кандидата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Наибольшее число претендентов насчитывается в Ангарском округе №12 в Иркутской области — 12. Меньше всего — по пять — в Тывинском округе №37 и Заводском округе №104 в Кемеровской области. Из оставшихся 214 претендентов только семеро являются самовыдвиженцами, причем трое из них — в Хакасском округе №40.

207 кандидатов выдвинуты политическими партиями. 129 человек представляют парламентские партии — «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию» и «Новые люди». Все они выдвинули кандидатов во всех округах с единственным исключением: никто не представляет справороссов в Москаленском округе №142 в Омской области.

В выборах в сибирских одномандатных округах также принимают участие «Яблоко», «Родина», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые» и Партия прямой демократии. «Яблоко» выдвинуло кандидатов в 18 округах, «Коммунисты России» — в 16, Партия пенсионеров — в 14, «Зеленые» — в 13, «Родина» — в 12, Партия прямой демократии — в пяти.

Валерий Лавский