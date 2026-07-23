Экс-руководителю «Ромни Марш» запросили 9 лет за кражу 70 млн рублей у омичей

В Центральном райсуде Омска прошли прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ООО «Аналитический центр "Ромни Марш"» Ярослава Макаренко. Ему инкриминируют мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы). Сторона обвинения запросила для экс-главы организации девять лет колонии общего режима и штраф 900 тыс. руб. с ограничением свободы на один год и 10 месяцев, сообщает облпрокуратура. Следующее судебное заседание состоится 27 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По версии следствия, с мая 2011-го по апрель 2018 года фигурант дела в составе организованной группы в офисах компаний «Аналитический центр "Ромни Марш"» и «Экспертный центр "Торонтон Клевелиз"» привлекал деньги клиентов под предлогом оказания консультаций на финансовых рынках. Чтобы создать видимость работы, злоумышленники использовали программное обеспечение, которое имитировало биржевые операции.

В действительности сделки не проводились, а полученные деньги мошенники присваивали себе, считают правоохранители. От действий преступной группы пострадали 93 человека. Следствием сумма ущерба оценивается более чем в 70 млн руб. В надзорном ведомстве уточнили, что все гражданские иски потерпевших предложено удовлетворить в полном объеме. В отношении других членов преступной группы уголовное дело, которое было возбуждено в 2018 году, выделено в отдельное производство.

Согласно ЕГРЮЛ, с октября 2017 года учредителем ООО «Аналитический центр "Ромни Марш"» являлся Игорь Макаров. Юридическое лицо было ликвидировано в октябре 2019-го.

Александра Стрелкова