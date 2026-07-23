В Татарстане медианная стоимость долгосрочной аренды загородного дома в июле составила 62,5 тыс. руб. в месяц, что на 0,1% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Домклик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аренда загородных домов в Татарстане подешевела до 62,5 тысячи рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Аренда загородных домов в Татарстане подешевела до 62,5 тысячи рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По объему предложения республика заняла шестое место среди крупнейших регионов страны. На Татарстан приходится 5,5% всех объявлений о долгосрочной аренде загородного жилья на платформе.

Медианная площадь сдаваемых в аренду домов в республике составляет 120 кв. м. По этому показателю Татарстан делит третье место с Красноярским краем, уступая только Иркутской (130 кв. м) и Новосибирской (128 кв. м) областям.

Анна Кайдалова