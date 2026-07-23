Фонд поддержки коллектива Теодора Курентзиса сменил руководителя

Фонд поддержки культурных инициатив «МузыкаЭтерна» бывшего худрука пермской оперы Теодора Курентзиса сменил руководителя. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 22 июля исполнительным директором фонда является Анастасия Елаева. На этой должности она сменила Екатерину Русанову, руководившую фондом с 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теодор Курентзис

Фото: Стас Левшин Теодор Курентзис

Фото: Стас Левшин

Ранее Анастасия Елаева занимала должность директора по развитию оркестра и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

Фонд «МузыкаЭтерна» зарегистрирован в Москве в 2015 году. Это некоммерческая организация, созданная для поддержки на основе добровольных взносов коллектива Теодора Курентзиса MusicAeterna. Напомним, Теодор Курентзис с 2011 по 2019 год был художественным руководителем Пермского театра оперы и балета. С 2012 года является художественным руководителем Дягилевского фестиваля в Перми.