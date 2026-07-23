В Оренбуржье суд рассмотрит дело о хищении 11 млн рублей при поставке оборудования в учебные учреждения

В суд направлено уголовное дело в отношении четырех жителей Оренбуржья и жителя Москвы, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Алленова / Коммерсантъ Фото: Ольга Алленова / Коммерсантъ

По версии следствия, в 2021 году разработали противоправную схему, чтобы обеспечить привилегированные условия при поставке станков и строительных инструментов в образовательные организации региона. Соучастники подготавливали фиктивные коммерческие предложения с искусственно завышенными ценами на товары. После заключения контрактов заказчикам поступало оборудование, фактическая стоимость которого была значительно ниже заявленной.

Обвиняемые похитили свыше 11 млн руб. в результате преступных действий.

Руфия Кутляева