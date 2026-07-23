В первом полугодии в Татарстане исследовали перед экспортом 120 тыс. т зерна и продуктов его переработки, что на 25% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан нарастил объем исследованного для экспорта зерна на 25%

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Татарстан нарастил объем исследованного для экспорта зерна на 25%

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Продукцию отправили в 13 стран.

Наибольший объем экспорта пришелся на ячмень (39 тыс. т), сою (23,9 тыс. т), лен (20,3 тыс. т), а также пшеницу (16 тыс. т) и горох (14,1 тыс. т). Продукция получила необходимые заключения и международные сертификаты соответствия.

Анна Кайдалова