Объем государственного долга Татарстана по состоянию на 1 июля составил 74 млрд руб., что на 23,46 млрд руб. меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госдолг Татарстана составил 74 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Госдолг Татарстана составил 74 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Снижение задолженности связано преимущественно со списанием части реструктурированных бюджетных кредитов в рамках федерального механизма списания двух третей долгов регионов перед федеральным бюджетом.

Основную часть долга составляют обязательства по федеральным бюджетным кредитам — 66,4 млрд руб., еще 7,64 млрд руб. приходится на государственные гарантии.

Анна Кайдалова