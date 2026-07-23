«КамАЗ» рассчитывает начать эксплуатацию полностью беспилотных грузовиков без водителей в кабине в 2028 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора инновационных автомобилей компании Сергея Назаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «КамАЗ» планирует запустить беспилотные грузовики без водителей в 2028 году

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ «КамАЗ» планирует запустить беспилотные грузовики без водителей в 2028 году

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

По его словам, сейчас движение грузовиков контролирует оператор, который при необходимости может дистанционно вмешаться в управление, например для объезда препятствия или выезда из затора.

В компании рассчитывают, что к 2028 году автомобили смогут проходить маршрут без вмешательства человека в 99,99% случаев.

Анна Кайдалова