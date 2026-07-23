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«КамАЗ» планирует запустить беспилотные грузовики без водителей в 2028 году

«КамАЗ» рассчитывает начать эксплуатацию полностью беспилотных грузовиков без водителей в кабине в 2028 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора инновационных автомобилей компании Сергея Назаренко.

«КамАЗ» планирует запустить беспилотные грузовики без водителей в 2028 году

«КамАЗ» планирует запустить беспилотные грузовики без водителей в 2028 году

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

«КамАЗ» планирует запустить беспилотные грузовики без водителей в 2028 году

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

По его словам, сейчас движение грузовиков контролирует оператор, который при необходимости может дистанционно вмешаться в управление, например для объезда препятствия или выезда из затора.

В компании рассчитывают, что к 2028 году автомобили смогут проходить маршрут без вмешательства человека в 99,99% случаев.

Анна Кайдалова