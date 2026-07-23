Директора пермской IT-компании, не выплатившего долг в 1,2 млн рублей, оштрафовали на 100 тыс. рублей

В Перми суд признал директора пермской IT-компании виновным в злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда и оштрафовал на 100 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служб главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП).

В феврале 2024 года в отдел судебных приставов по Свердловскому району Перми поступил исполнительный документ о взыскании более 1,2 млн руб. с одной IT-компании в пользу другой. Финансовые обязательства возникли после того, как компания не в полном объеме оплатила разработанное для нее программное обеспечение. Генеральный директор компании-должника был уведомлен о возбуждении исполнительного производства посредством портала Госуслуг. Так как в установленный срок мер к погашению долга принято не было, судебный пристав арестовал счет компании. Но и после этого долг погашен не был. В декабре 2024 года руководитель компании был под подпись предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, но так и не оплатил долг.

Дознаватель ГУ ФССП возбудил уголовное дело. В ходе следствия было установлено, что у руководителя компании была реальная финансовая возможность погасить задолженность, однако он сознательно бездействовал. За период уклонения от исполнения решения суда директор по собственному усмотрению распорядился 13 млн руб.