Над территорией Татарстана в период с 20:00 до 08:00 уничтожили беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Над Татарстаном сбили беспилотник

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Над Татарстаном сбили беспилотник

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

О количестве беспилотников не сообщалось.

Всего над Россией дежурными силами ПВО перехватили 223 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ранее на территории Казани, Зеленодольска, Бугульмы, Альметьевска, Лениногорска, Заинска, Набережных Челнов, Елабуги и Нижнекамска действовала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Анна Кайдалова