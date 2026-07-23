Над Татарстаном сбили беспилотник
Над территорией Татарстана в период с 20:00 до 08:00 уничтожили беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Над Татарстаном сбили беспилотник
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ
О количестве беспилотников не сообщалось.
Всего над Россией дежурными силами ПВО перехватили 223 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Ранее на территории Казани, Зеленодольска, Бугульмы, Альметьевска, Лениногорска, Заинска, Набережных Челнов, Елабуги и Нижнекамска действовала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.