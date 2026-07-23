Бывший концессионер теплосетей Красновишерска признан банкротом

Арбитражный суд Пермского края 21 июля ввел процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Теплосети». С заявлением о признании должника банкротом в мае обратилось ООО «РТ Строй». Сумма непогашенной задолженности перед истцом составляет 3,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минЖКХ Фото: минЖКХ

Как говорится в материалах суда, поскольку в отношении должника принято решение о ликвидации, кроме того — материалами дела подтверждается, что стоимость его имущества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов,— его следует признать банкротом по упрощенной процедуре как ликвидируемого должника и ввести в отношении него конкурсное производство. «Наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление при банкротстве ликвидируемого должника не применяются»,— говорится в решении суда.

Напомним, ООО «Теплосети» с 2007 года являлось концессионером теплосетей в городе Красновишерске. Соглашение с компанией было заключено на 20 лет. В составе имущества, переданного предприятию, находилось восемь котельных, 42,87 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, насосная станция и центральный тепловой пункт для приготовления горячей воды. Гендиректором и единственным владельцем ООО является Дмитрий Комаров. Выручка за 2025 год составила 188,4 млн руб., чистый убыток — 39,9 млн руб.

В январе 2026 года прокуратура Пермского края обратилась в суд с требованием расторгнуть концессионное соглашение из-за ненадлежащего его исполнения. Однако до решения суда концессионер и администрация Красновишерска договорились о расторжении договора, а компания начала процедуру самоликвидации.