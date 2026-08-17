Спор за товарный знак пермской стройкомпании продолжится в апелляции

Ростовский бизнесмен Сергей Ильин, проигравший суд за использование товарного знака Nova Group, принадлежащего пермской строительной компании, обратился в суд с апелляционной жалобой. Сведения об этом содержатся в картотеке суда по интеллектуальной собственности.

Напомним, в мае пермская строительная компания выиграла суд, касающийся использования знака обслуживания Nova Group. Директор «Нова Проформика» Мария Ахметова обратилась с иском к ростовскому бизнесмену Игорю Ильину с требованием досрочно прекратить правовую охрану знака ответчика «Nova Group» вследствие его неиспользования. Логотип компании ростовского бизнесмена, помимо самого названия, схож с пермским. Согласно открытым источникам, бизнесмен из Ростова также использовал название в строительной сфере.

Рассмотрев дело, суд частично удовлетворил иск пермской предпринимательницы и досрочно прекратил правовую охрану знака обслуживания в отношении нескольких видов услуг 37-го класса МКТУ, включающих некоторые строительные работы.