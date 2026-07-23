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В аэропортах Татарстана отменили ограничения на полеты

В аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска в 09:12 сняли ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В аэропортах Татарстана отменили ограничения на полеты

В аэропортах Татарстана отменили ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

В аэропортах Татарстана отменили ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

По сообщению Росавиации, ограничения на прием и выпуск самолетов вводились для обеспечения безопасности полетов.

В Татарстане в 08:57 отменили режим беспилотной опасности и угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на Альметьевск, Лениногорск, Заинск, Набережные Челны, Елабугу, Нижнекамск, Казань и Зеленодольск.

Анна Кайдалова