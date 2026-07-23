Беспилотные дирижабли впервые покажут новосибирцам на авиашоу в Мочище

Непилотируемые дирижабли впервые поднимут в небо над Новосибирской областью на XV авиафестивале «Вива Авиа!», который состоится 1 и 2 августа в Мочище. Об этом сообщило правительство региона.

Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН представит беспилотный проект дирижабля с вертикальным взлетом и посадкой. Аппарат способен развивать скорость до 110 км в час и летать на высоте 3 тыс. м. Вес изделия — 60 кг. Еще один беспилотный дирижабль — «Нова-01» — презентует московская компания «Аэронова». Также организация покажет прототип первого пилотируемого дирижабля «Нова-02», способного совершать полет на высоте до 2 км при скорости 100 км/ч. Грузоподъемность судна — 500 кг, на его борту могут находиться до пяти пассажиров.

В свою очередь, госкорпорации «Ростех» и «Вертолеты России» представят достижения в гражданской и военной вертолетной индустрии. Заявлены показательные выступления «винтокрылых супераллигаторов» в тандеме со спецназом МВД.

Всего на авиашоу под Новосибирском состоятся выступления более 100 самолетов и вертолетов, около 70 парашютистов из Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Смоленской, Московской областей, Алтайского, Красноярского и Приморского краев, Республики Алтай, Ханты-Мансийского автономного округа.

XV авиационный фестиваль приурочен к 110-летию со дня основания морской авиации ВМФ России и 95-летию со дня создания Военно-транспортной авиации России.

Михаил Кичанов