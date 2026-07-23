В Самарской области в дачных массивах объем мобильного трафика вырос на 15%

С начала лета объем мобильного трафика вырос на 15% в дачных массивах Самарской области. Об этом сообщает региональное министерство цифрового развития и связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что на существующие базовые станции были добавлены дополнительные диапазоны LTE, что позволило расширить зону покрытия сети и увеличить скорость мобильного интернета за городом. Модернизация охватила десятки садовых товариществ, включая СНТ «Рассвет-4», «Зеленая Даль-2», «Росток», «Восток» и другие.

Также оператор расширил покрытие LTE в Жигулевском заповеднике вблизи села Бахилова Поляна. С начала года также были увеличены емкость и скорость сети LTE в поселках, селах и дачных зонах 25 районов области.

Руфия Кутляева