В Татарстане в 08:57 отменили режим беспилотной опасности и угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане отменили угрозу атаки беспилотников

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ В Татарстане отменили угрозу атаки беспилотников

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Лениногорск, Заинск, Набережные Челны, Елабуга, Нижнекамск отменена, на территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.

Угрозу атаки беспилотников на Бугульму, Альметьевск, Лениногорск, Заинск, Набережные Челны, Елабугу, Нижнекамск объявили в 06:46. В 05:33 угрозу объявили в Казани и Зеленодольске, ее сняли в 07:47.

Анна Кайдалова