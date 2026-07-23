В Башкирии работникам выплатили более 900 тысяч рублей долга по зарплате
После вмешательства надзорного ведомства работникам компании выплатили более 900 тыс. руб. долга по зарплате, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По данным «Ъ-Уфа», это ООО «Родники».
Прокурор Калтасинского района внес руководителю компании представление, он оштрафован на 20 тыс. руб. за невыплату зарплаты в установленный срок (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ). Ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.
Проверка установила, что компания задолжала зарплату 27 сотрудникам за май этого года.