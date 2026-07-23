В Башкирии за год стало на 13 тысяч меньше избирателей

К 1 июля число избирателей, зарегистрированных в Башкирии, составило 2,955 млн человек. За полгода это количество уменьшилось на 9,18 тыс., а за год — на 13,2 тыс. человек. Такие данные следуют из сведений Центральной избирательной комиссии Башкирии.

В Уфе численность имеющих право участвовать в выборах за год увеличилась на 44,93 тыс. человек — с 749,04 тыс. до 793,97 тыс. избирателей.

В сентябре в Башкирии пройдут несколько выборов, ключевыми из них будут выборы депутатов Госдумы и депутатов горсовета Уфы.

Идэль Гумеров