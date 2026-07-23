«Очередная попытка вполне возможна»

Владимир Зеленский созвонился со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ранее появилась информация о том, что президент Украины отправится в США для участия в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма (включен в перечень экстремистов и террористов РФ). Не исключена его встреча с Дональдом Трампом. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает новой попытки активизировать мирный процесс по Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Владимир Зеленский провел неожиданные телефонные переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Главная тема — поиск дипломатического решения конфликта. Последний раз президент Украины общался с американскими спецпредставителями 8 июня. При этом мирный процесс официально застопорился или, можно сказать мягче, находится на паузе.

На этом фоне появилась информация, что Владимир Зеленский получил официальное приглашение посетить США для участия в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма (включен в перечень экстремистов и террористов РФ). Возможно, украинский лидер встретится с Дональдом Трампом — это важный сигнал и большая честь для Киева. Впрочем, официального подтверждения от Белого дома пока нет.

Однако можно предположить, что переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером подтверждают возможность новой попытки найти мирное решение. Москва тем временем намерена прояснить, жив ли все-таки дух Анкориджа. Потребует ли в итоге Америка от Украины выполнить достигнутые там договоренности или рассчитывать на это уже не стоит?

Между тем обстановка вокруг Ирана с каждым днем становится все напряженнее. Кажется, что вот-вот возобновятся полномасштабные боевые действия. Впрочем, и сейчас они фактически не прекращаются. Дональд Трамп делает грозные заявления, Тегеран отвечает тем же. По логике вещей главе Белого дома сейчас не до Украины. Однако Кушнер и Уиткофф, похоже, на данный момент остались без работы, поскольку вместо дипломатов говорят пушки. Значит, можно вновь вернуться к украинской проблеме. Зеленский, со своей стороны, обозначил готовность к справедливому миру. Трамп в очередной раз заявил, что мирное решение уже где-то близко.

Вряд ли можно говорить о каком-либо прорыве. Однако очередная попытка вполне возможна. Хотя бы потому, что, как уже неоднократно говорилось, 47-й президент США очень не хочет подписывать законопроект Грэма—Блюменталя об антироссийских санкциях. Тем не менее его активно к этому подталкивают. Впереди похороны соратника, который считал этот документ едва ли не главным делом своей жизни.

Так что вопрос уже переходит в моральную плоскость. Однако, если хотя бы возобновить переговоры, с этим можно пока повременить. Ну а если нет, тогда, судя по всему, законопроект придется принимать. Можно предположить, что это очередной способ давления на Россию. Как бы то ни было, шанс начать движение к миру есть, но очень небольшой. Тогда как эскалация, как мы видим, уже происходит. И вероятность того, что она вновь усилится, гораздо выше.

Дмитрий Дризе