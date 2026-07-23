Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Очередная попытка вполне возможна»

Дмитрий Дризе — о перспективах возобновления переговоров по Украине

Владимир Зеленский созвонился со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ранее появилась информация о том, что президент Украины отправится в США для участия в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма (включен в перечень экстремистов и террористов РФ). Не исключена его встреча с Дональдом Трампом. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает новой попытки активизировать мирный процесс по Украине.

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Владимир Зеленский провел неожиданные телефонные переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Главная тема — поиск дипломатического решения конфликта. Последний раз президент Украины общался с американскими спецпредставителями 8 июня. При этом мирный процесс официально застопорился или, можно сказать мягче, находится на паузе.

Меры, принятые во всех отношениях

На этом фоне появилась информация, что Владимир Зеленский получил официальное приглашение посетить США для участия в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма (включен в перечень экстремистов и террористов РФ). Возможно, украинский лидер встретится с Дональдом Трампом — это важный сигнал и большая честь для Киева. Впрочем, официального подтверждения от Белого дома пока нет.

Однако можно предположить, что переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером подтверждают возможность новой попытки найти мирное решение. Москва тем временем намерена прояснить, жив ли все-таки дух Анкориджа. Потребует ли в итоге Америка от Украины выполнить достигнутые там договоренности или рассчитывать на это уже не стоит?

Между тем обстановка вокруг Ирана с каждым днем становится все напряженнее. Кажется, что вот-вот возобновятся полномасштабные боевые действия. Впрочем, и сейчас они фактически не прекращаются. Дональд Трамп делает грозные заявления, Тегеран отвечает тем же. По логике вещей главе Белого дома сейчас не до Украины. Однако Кушнер и Уиткофф, похоже, на данный момент остались без работы, поскольку вместо дипломатов говорят пушки. Значит, можно вновь вернуться к украинской проблеме. Зеленский, со своей стороны, обозначил готовность к справедливому миру. Трамп в очередной раз заявил, что мирное решение уже где-то близко.

Пентагон поставят на счетчик

Вряд ли можно говорить о каком-либо прорыве. Однако очередная попытка вполне возможна. Хотя бы потому, что, как уже неоднократно говорилось, 47-й президент США очень не хочет подписывать законопроект Грэма—Блюменталя об антироссийских санкциях. Тем не менее его активно к этому подталкивают. Впереди похороны соратника, который считал этот документ едва ли не главным делом своей жизни.

Так что вопрос уже переходит в моральную плоскость. Однако, если хотя бы возобновить переговоры, с этим можно пока повременить. Ну а если нет, тогда, судя по всему, законопроект придется принимать. Можно предположить, что это очередной способ давления на Россию. Как бы то ни было, шанс начать движение к миру есть, но очень небольшой. Тогда как эскалация, как мы видим, уже происходит. И вероятность того, что она вновь усилится, гораздо выше.

Дмитрий Дризе

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд