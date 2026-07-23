В Прикамье увеличивается количество точек доступа к финансовым и государственным услугам

С начала 2026 года в территориях Пермского края начали работу пять новых точек доступа к финансовым и государственным услугам (ТОД). Они расположены в селах Кизьва и Шулынды, поселке Первомайский Сивинского округа, а также деревнях Ломь Уинского округа и Грызаны Ординского округа. В этом году планируется открыть ТОДы еще в десяти населенных пунктах Прикамья. Об этом сообщает Пермское отделение Банка России.

ТОДы открываются в местных библиотеках или домах культуры и представляют собой многопользовательское рабочее место, которым может бесплатно воспользоваться любой желающий. Оно оборудовано компьютером с выходом в интернет и надежно защищено – доступ открыт только к разрешенным приложениям и сайтам.

Первые ТОДы в Пермском крае были открыты в 2025 году. Они появились в деревнях Мостовая и Луговая Осинского и Нытвенского округов в рамках проекта Банка России по повышению финансовой доступности в сельской местности при содействии регионального правительства.

«Проект направлен на повышение доступности финансовых и государственных услуг не только в больших городах, но и в отдаленных малых населенных пунктах. С помощью ТОДов сельчанам открывается достаточно широкий спектр возможностей – например, направление жалоб в Банк России или обращение в Социальный фонд, оплата налогов и штрафов, открытие вкладов или подача заявок на кредит. Кроме этого, они могут записаться на прием к врачу или подать заявление на оформление пенсии», – отметил управляющий Пермским отделением Банка России Алексей Моночков.