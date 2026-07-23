Количество ипотечных кредитов в Нижегородской области увеличилось в 1,5 раза

Количество розничных ипотечных кредитов в Нижегородской области за пять месяцев 2026 года увеличилось в 1,5 раза. Об этом сообщили в областном правительстве со ссылкой на данные Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В январе — мае нижегородцы оформили более 7,6 тыс. займов на покупку жилья, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 66,2%, отмечается в сообщении.

Количество выданных ипотечных кредитов на покупку частных домов увеличилось на 78,6% — до 4,3 млрд руб.

Владимир Зубарев