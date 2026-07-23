Вступил в силу заочный приговор уроженцу Украины по делу об убийстве в Норильске

Коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции оставила без изменения заочный приговор в отношении уроженца Украины Владимира Белика, осужденного на 15 лет по делу об убийстве в Норильске. Об этом рассказали в пресс-службе суда. Защита, оспаривая причастность Владимира Белика к совершенному преступлению, просила приговор отменить и оправдать по предъявленному обвинению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Описываемые в деле события произошли 26 февраля 2007 года в Норильске. Согласно версии следствия, обвиняемый с сообщником убили мужчину, задолжавшего 450 тыс. руб. Тело потерпевшего с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в гаражном комплексе.

Убийство удалось раскрыть в 2021 году. Владимира Белика объявили в международный розыск. По информации суда, после совершения преступления он скрылся на Украине, уроженцем которой является. В апреле 2026 года Красноярский краевой суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Другой участник убийства в марте 2022 года был осужден на 12,5 лет.

Илья Николаев