Суд поднял кадастровую цену земли под Ачинским глиноземным комбинатом

Суд в Красноярском крае по иску прокуратуры повысил кадастровую стоимость земли, где находится Ачинский глиноземный комбинат (АГК, актив «Русала»). Цена увеличена с 732 до 884 млн руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в 2024 году организация через суд добилась снижения стоимости участка площадью 578 га с 1,04 млрд до 732 млн руб., чтобы уменьшить арендный платеж. При проверке прокуратура выявила нарушения в отчете компании об оценочной деятельности. Таким образом, кадастровая стоимость земельного участка была занижена необоснованно, установило надзорное ведомство.

В бюджет Ачинского муниципального округа с АГК взыщут недополученные средства по арендным платежам за предшествующий период.

Александра Стрелкова